Baressa, barbagianni salvato dalla canna fumaria di un termocamino

Un’insolita operazione di salvataggio ha impegnato questa mattina i vigili del fuoco di Oristano, che hanno liberato un barbagianni rimasto incastrato nella canna fumaria di un’abitazione a Baressa.

L’allarme è scattato intorno alle 9:30 in via Gramsci, dove una squadra del distaccamento di Ales è intervenuta per soccorrere il rapace, che si era intrappolato alla base di un termocamino all’interno di una casa privata. Per liberarlo in sicurezza, i pompieri hanno dovuto smontare parte della struttura, un’operazione che ha richiesto precisione e rapidità per non ferire l’animale e non danneggiare l’impianto.

Dopo pochi minuti di lavoro, il barbagianni è stato recuperato e rimesso in libertà, tornando sano e salvo nel suo habitat naturale. I residenti, stupiti e ammirati, hanno elogiato la professionalità e la preparazione dei vigili del fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato la loro competenza anche nel soccorso alla fauna selvatica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it