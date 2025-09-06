Cala Sinzias, scontro frontale sulla sp 18: tre feriti, uno molto grave

L’incidente è avvenuto sulla sp 18 e ha coinvolto un fuoristrada, un’auto e un furgone: una persona in condizioni gravi

Momenti di paura a Cala Sinzias, sulla strada provinciale 18, nei pressi dell’Alma Resort, dove si è verificato un violento incidente stradale. Nello scontro frontale sono rimasti coinvolti un fuoristrada, un’autovettura e un furgone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’impatto. Tre le persone ferite, soccorse dal servizio sanitario regionale: per una di loro, in condizioni considerate gravi, si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

