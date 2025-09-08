Sardegna in lutto: addio all’artista nuorese Graziano Salerno

Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Nonostante i tanti viaggi, è sempre voluto tornare nella sua Nuoro

Il mondo della cultura sarda è in lutto per la scomparsa di Graziano Salerno, celebre artista di Nuoro e punto di riferimento per l’arte sarda.

Salerno qualche giorno fa era stato ricoverato in ospedale e si è spento questo pomeriggio. Le sue condizioni infatti negli ultimi tempi si erano aggravate.

Nato a Nuoro il 9 novembre 1954, si diplomò all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Lì ebbe tra i suoi maestri Concetto Pozzati. Nonostante i tanti viaggi per la sua arte lo avessero portato a Roma, Londra, Parigi e Berlino, Salerno ha sempre voluto tornare nella sua amata Nuoro.

