Da una parte la terra dei centenari, dall'altra una terra che continua a fare i conti con i cali delle nascite e lo spopolamento: le previsioni per il futuro non sono rosee

Allarme invecchiamento in Sardegna: nel 2050 sarà la regione più anziana d’Italia

La Sardegna invecchia sempre di più e secondo le previsioni per il 2050 sarà la regione più anziana d’Italia con circa il 40% della popolazione che sarà over 65.

L’allarme lanciato in occasione della Giornata mondiale della Fisioterapia però riguarda anche il presente, visto che il dato sull’invecchiamento dell’Isola è ben più alto rispetto alla media nazionale: circa il 27% della popolazione è infatti costituita da ultra 65enni.

Emerge quindi il solito forte contrasto: se da un lato l’Isola viene studiata in virtù delle sue cosiddette Blue Zone, ovvero le zone con la più alta percentuale di centenari, dall’altro si deve pur sempre far fronte ad un calo delle nascite che sembra irrisolvibile.

A questo si aggiungono poi i dati relativi all’emigrazione, che riguarda soprattutto i giovani alla ricerca di condizioni lavorative ed economiche più vantaggiose. Insomma, i dati della Sardegna continuano a destare non poca preoccupazione.

