Spaventoso incendio a Silanus, 45 ettari di pascoli bruciati

Sul posto sono intervenuti tre elicotteri, tra cui il Superpuma, che hanno collaborato con le squadre di terra. Altri 8 incendi nel resto dell'Isola

Quest’oggi sono stati appena 9 gli incendi divampati in Sardegna, ma due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Particolarmente preoccupante è stato l’incendio sviluppatosi a Silanus.

Sul posto, oltre alle squadre di terra, hanno operato tre elicotteri, tra cui il Superpuma, provenienti dalle basi di Anela, Farcana e Fenosu. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 45 ettari di pascoli alberati.

Un altro incendio di medie dimensioni ha investito Flussio, in località Su Riu e S’Ena. Sul posto è intervenuto un elicottero da Bosa che ha lavorato alle operazioni di spegnimento. Il rogo ha bruciato circa 4 ettari di superficie dedicata al pascolo.

