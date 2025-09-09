Cagliari, viale Sant’Ignazio tra bivacco e sporcizia: centrodestra ancora all’attacco

Il centrodestra ancora all’attacco sulla gestione degli spazi pubblici a Cagliari. Dopo l’allarme sicurezza per gli episodi di violenza nel centro storico e il degrado nel parco giochi di via Talete, un’altra denuncia riguarda la situazione di viale Sant’Ignazio, frequentatissima dagli studenti universitari.

Un “degrado insopportabile” lo definisce Roberto Mura di Alleanza Sardegna. “Dopo mesi di segnalazioni e richieste di intervento, la situazione di viale Sant’Ignazio rimane immutata. Nonostante proclami e promesse, nulla è stato fatto per restituire decoro e sicurezza a uno dei viali storici della nostra città”.

Mura denuncia “sporcizia diffusa, abbandono, panchine ridotte a rifugi di fortuna, assenza di interventi strutturali. A pagarne le conseguenze sono i cittadini, i residenti, i passanti e le stesse persone fragili che vivono in condizioni inaccettabili”.

Da qui l’appello alla Giunta Zedda: “Chiediamo con forza che si passi finalmente dalle parole ai fatti. È necessario un piano immediato di pulizia, messa in sicurezza e riqualificazione di tutto il Viale. È responsabilità di chi governa dare risposte reali, concrete e immediate”.

