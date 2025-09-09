Meteo, in Sardegna arriva il maltempo: piogge nelle prossime ore

Il meteorologo Matteo Tidili spiega cosa sta accadendo in queste ore, dove un ammasso temporalesco è in arrivo dalle Baleari

Primo assaggio di piogge autunnali in Sardegna. Secondo le ultime previsioni de ilMeteo.it, nelle prossime ore è attesa un’ondata di maltempo soprattutto tra il Nord Italia e la parte settentrionale della Sardegna. A spiegare nel dettaglio che cosa sta accadendo è il noto meteorologo della Rai e divulgatore Matteo Tidili.

“Dalle ultime immagini satellitari si distinguono i primi segnali del peggioramento meteo, associati a un esteso sistema convettivo a mesoscala (Mcs) in avvicinamento alle coste nord-occidentali della Sardegna” scrive Tidili nel suo puntuale report.

“L’ammasso temporalesco, composto da più celle convettive in differenti stadi evolutivi, si è sviluppato nella tarda nottata sul Mar delle Baleari, in corrispondenza di una zona di confluenza al suolo tra correnti più fresche di origine atlantica in uscita dalla Valle dell’Ebro e masse d’aria molto calda ed umida di matrice subtropicale, stagnanti sul Mediterraneo occidentale e ulteriormente richiamate dall’avanzata della saccatura (e dal minimo depressionario in sviluppo sul Mar delle Baleari)”.

Il sistema ha già colpito le isole di Maiorca e Minorca, per poi dirigersi in Sardegna: “Nelle prossime ore l’Mcs potrebbe fare landfall ancora parzialmente attivo sulle coste occidentali isolane e coinvolgere i settori nord-occidentali, prima di perdere progressivamente organizzazione e intensità muovendosi verso nord est”.

Il peggioramento entrerà nel vivo “a partire dalla tarda nottata” e “entro domani sera coinvolgerà tutta la Sardegna con precipitazioni prevalentemente a carattere di rovescio e temporali, a tratti anche molto intense”.

