Olbia, incidente rocambolesco: veicolo finisce su due auto in sosta e si ribalta

Un rocambolesco incidente ha scosso la fine della mattinata a Olbia. Una donna ha perso il controllo della sua auto e si è scontrata contro altre due vetture che erano state parcheggiate.

Il fatto è accaduto in via Ventimiglia attorno alle 12 e sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. In seguito allo scontro, l’auto della donna si è ribaltata e dunque è stato necessario estrarla dalle lamiere per fala uscire.

Successivamente, la donna è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell’incidente invece è sopraggiunta la Polizia Locale per i rilievi previsti. Fortunatamente, i due veicoli sono risultati essere vuoti e non ci sono stati ulteriori feriti.

