Sardegna, oggi altri 12 incendi: ancora fiamme a Silanus

Sono 12 gli incendi divampati nella giornata odierna in Sardegna, come riportato dal report della Forestale. Per quattro di questi inoltre è stato necessario l’utilizzo di mezzi aerei della flotta regionale.

Ancora paura a Silanus, che dopo l’incendio di ieri ha dovuto fare i conti con un nuovo rogo che ha interessato la stessa località, Marapiga. Le fiamme hanno percorso una superficie di 20 ettari di pascoli alberati e sul posto sono intervenuti due elicotteri.

Proprio l’area di Silanus è rimasta sotto assedio anche nella zona di Su Nodu de su Priugu, dove un incendio si è espanso per una superficie di circa 30 ettari. In campo in questo caso quattro elicotteri, di cui Superpuma.

Fiamme anche a Burgos e Siniscola, dove sono intervenuti rispettivamente un elicottero per parte in supporto delle squadre di terra.

