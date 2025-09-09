Affari Tuoi, la cagliaritana Romina Dessì porta a casa 33mila euro

Torna a casa con 33mila euro la cagliaritana Romina Dessì, 49enne protagonista della puntata di questa del programma Affari Tuoi su Rai Uno. Imprenditrice del settore della sicurezza sul lavoro, Romina è stata accompagnata in questa avventura dal fratello Riccardo.

Mamma di Eleonora e compagna di Massimiliano, l’imprenditrice sarda è partita con il pacco numero 17. Ottimi i primi pacchi aperti, che hanno scremato alcune delle cifre più basse, ma con il 3 del Lazio il primo colpo: via i 100mila euro.

La partita prosegue bene e ad essere scoperti sono soprattutto i pacchi più “leggeri”, con le caselle azzurre che si riducono rapidamente, mentre resistono le rosse più “pesanti”. Si arriva a un parziale di 4 caselle blu rimanenti ed ecco la prima offerta: 33mila euro. Romina ci pensa, si consulta con Riccardo, ma alla fine decide di rifiutare.

Si va avanti e arriva il 2 della Toscana, che le permette di far fuori l’ennesima casella blu: via un euro. A seguire però arrivano i 30mila dell’Abruzzo, ma subito dopo è la Calabria a regalare un’altra casella blu con la “maschera dei Mamuthones” che se ne va. Il parziale a questo punto è di 2 pacchi blu (0 e 100 euro) e 5 rossi, più il pacco nero.

Arriva la seconda offerta, questa volta da 40mila euro. Anche questa però viene coraggiosamente tritata. A seguire via il pacco nero e i 50mila, seguiti da una nuova offerta, questa volta di scambio del pacco. Altro rifiuto e nuova corsa per Romina che prosegue con il suo 17.

Dopo un’altra offerta di 33mila euro rifiutata ecco la doccia fredda dal pacco 14 della Valle d’Aosta: addio ai 300mila euro. Romina decide quindi di cambiare il suo pacco numero 17 con il 18, mentre sul tavolo restano zero e 100 euro per i blu; 15mila, 20mila e 200mila per i rossi. Una scelta che si rivela vincente perché all’interno del 17 ci sono zero euro!

Si arriva al gran finale. Il “dottore” insiste sull’offerta di 33mila euro e alla fine Romina decide di accettare la somma. “La sicurezza fa parte del mio mestiere” ha detto ringraziando dell’offerta dopo averci pensato a lungo. La decisione però si rivela sfortunata, perché nel suo pacco ci sono 200mila euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it