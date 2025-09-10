Brutto incidente sulle strade del Nuorese: auto ribaltata, ferito un 50enne

Un'autovettura condotta da un 50enne residente a Talana si è ribaltata più volte terminando la corsa in mezzo alla carreggiata

Brutto incidente questa mattina all’alba sulle strade del Nuorese. Intorno alle 5.30, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro è intervenuta sulla ss389, al km 25, per soccorrere un automobilista rimasto ferito dopo il ribaltamento della propria vettura.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, condotta da un 50enne residente a Talana, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ha perso il controllo, carambolando più volte fino a capovolgersi e fermarsi al centro della carreggiata.

I Vigili del fuoco, dopo aver verificato le condizioni dell’uomo, hanno messo in sicurezza il veicolo in attesa della rimozione. Il conducente è stato affidato alle cure del 118 e trasferito all’ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.

