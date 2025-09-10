Brutto incidente sulle strade del Nuorese: auto ribaltata, ferito un 50enne

Brutto incidente questa mattina all’alba sulle strade del Nuorese. Intorno alle 5.30, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro è intervenuta sulla ss389, al km 25, per soccorrere un automobilista rimasto ferito dopo il ribaltamento della propria vettura.
Secondo una prima ricostruzione, l’auto, condotta da un 50enne residente a Talana, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ha perso il controllo, carambolando più volte fino a capovolgersi e fermarsi al centro della carreggiata.
I Vigili del fuoco, dopo aver verificato le condizioni dell’uomo, hanno messo in sicurezza il veicolo in attesa della rimozione. Il conducente è stato affidato alle cure del 118 e trasferito all’ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.
