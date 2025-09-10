Violenza a Cagliari, Loi (FdI) chiede il pugno duro: “Serve l’esercito”

“Piazza del Carmine e il rione Marina non possono più essere sinonimo di paura”. Così la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi, commenta l’ennesimo caso di violenza in pieno centro a Cagliari. Dopo la rissa furibonda di sabato scorso in via Sassari e il ferimento di un giovane senegalese nella serata di ieri, l’esponente della minoranza chiede un intervento forte delle istituzioni.

“Risse, bottigliate, aggressioni. Un ragazzo ferito, uno spettacolo annullato, commercianti e residenti esasperati” dice Loi. “Lavoratori e cittadini che la sera devono attraversare la zona col terrore di non arrivare al bus o al treno in sicurezza. È inaccettabile. E no, non basta dire che Cagliari è più sicura di altre città. Non è una gara al ribasso. Non dobbiamo confrontarci con chi sta peggio, ma puntare al meglio”.

Per Loi “serve un segnale forte dello Stato” e chiede un “presidio fisso delle forze dell’ordine, telecamere e illuminazione potenziata, tolleranza zero contro spaccio e violenza, affiancamento dell’Esercito Italiano: perché la sicurezza è un diritto, non un privilegio”.

