Militari israeliani in Sardegna: il caso arriva anche in Parlamento

Da diversi giorni tiene banco la questione dei militari israeliani che si troverebbero in alcuni resort della Sardegna, in vacanza, per riposarsi dalle fatiche della guerra che affligge il Medio Oriente. Sulla questione non ci sarebbero state ancora conferme ufficiali.

La questione sarebbe giunta anche in Parlamento dove il Movimento 5 Stelle, nel nome di Alfonso Colucci Auriemma, ha presentato un’interrogazione al Ministro Piantedosi per poter fare chiarezza sulla presenza dei militari sul suolo sardo.

In merito è intervenuta anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde: “La Regione non è stata informata di alcun accordo, né ha ricevuto comunicazioni ufficiali. Mi sono attivata interpellando i vertici dell’aeroporto di Olbia e chiedendo chiarimenti al Governo che deve spiegare se e quali accordi siano stati presi per consentire la presenza di questi cittadini sul nostro territorio”.

