Prime campanelle scolastiche in Sardegna: inizio anticipato per 175 mila studenti

L’anno scolastico 2025/2026 prenderà il via ufficialmente lunedì 15 settembre, ma alcune scuole hanno già anticipato il rientro. Complessivamente, circa 175mila studenti e 36mila tra docenti e personale ATA si preparano a tornare in aula.

Secondo l’Ufficio scolastico regionale, la scuola sarda inizia l’anno con un organico completo. In particolare, per il sostegno, su un totale di 6.500 docenti, 1.500 sono già stati confermati dalle famiglie per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità.

