Selargius, evade dai domiciliari e ruba dei profumi: arrestato 36enne

L'uomo, alla vista dei Carabinieri, ha provato a nascondersi sotto un veicolo ma è stato poi bloccato e perquisito

Un 36enne disoccupato residente a Selargius è evaso dagli arresti domiciliari per rubare dei profumi, ma è stato successivamente fermato dai Carabinieri.

I reati che gli vengono contestati sono dunque furto aggravato ed evasione. L’uomo è stato visto dai Carabinieri mentre stava cercando di nascondersi sotto un veicolo che era in sosta.

Una volta bloccato, il 36enne è stato poi perquisito e a quel punto sono stati trovati i profumi, per un valore complessivo di 500 euro, oltre a 126 euro in contanti.

L’uomo è stato poi condotto in tribunale per sottoporsi al giudizio per direttissima.

