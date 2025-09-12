Arbus, squarciano le gomme dell’auto del vicesindaco: “Non mi faccio intimidire”

A denunciare quanto avvenuto è stato lo stesso Simone Murtas che si è rivolto ai Carabinieri: "La politica non deve piegarsi a chi usa la violenza per fermare il confronto democratico"

Il vice sindaco di Arbus, Simone Murtas, ha denunciato un nuovo episodio intimidatorio avvenuto nei suoi confronti nei giorni scorsi.

Secondo quanto riferito, ignoti hanno danneggiato la sua auto parcheggiata sotto casa squarciando gli pneumatici posteriori. Murtas specifica che non si tratterebbe della prima volta, poiché già in passato aveva dovuto fare fronte ad episodi simili.

“Ho piena fiducia nella giustizia e nelle forze dell’ordine – ha dichiarato Murtas che ha sporto denuncia ai Carabinieri – e sono certo che chi compie simili gesti verrà individuato. Non intendo fermarmi: il mio impegno per la mia cittadina e per tutto il territorio del Medio Campidano prosegue con ancora più forza”.

“Nonostante le intimidazioni – ha poi proseguito – continuerò a lavorare con serietà e determinazione. La politica non deve piegarsi a chi usa la violenza per fermare il confronto democratico”.

