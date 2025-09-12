Sardegna, oggi 11 incendi e situazione sotto controllo: due elicotteri a Silanus

Oltre che a Silanus, degli elicotteri sono intervenuti anche a Suni e Ottana, ma nel complesso gli operatori sono riusciti a gestire e spegnere prontamente gli incendi divampati

Situazione sotto controllo quest’oggi per quanto riguarda gli incendi divampati in Sardegna. Come reso noto dal report della Forestale, sono stati 11 e sebbene per 3 di questi sia stato necessario l’intervento di mezzi aerei, tutti quanti sono stati gestiti e spenti prontamente.

In particolare, è stato necessario l’intervento di un elicottero a Suni, in località Sisolza, che ha coadiuvato le operazioni delle squadre di terra. Un elicottero è stato chiamato in causa anche a Ottana, in località Trainu Pedru Corbu.

Un doppio intervento aereo è stato invece necessario ancora una volta a Silanus, particolarmente colpita dai roghi in queste settimane. In località Arzola Pruerosa sono intervenuti i mezzi aerei provenienti da Farcana e Anela.

