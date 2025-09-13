Sassari, si aggravano condizioni di una 40enne: trasportata d’urgenza a Modena

Una donna 40enne è stata trasferita d’urgenza da Alghero a Bologna con un volo militare ieri sera a causa del peggioramento delle sue condizioni che l’avevano portata ad essere in pericolo di vita.

La donna era ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari e l’aggravamento delle sue condizioni ha portato alla decisione di un trasferimento urgente. Dopo l’approvazione del volo, è stata trasportata ad Alghero insieme ad una squadra medica che l’ha monitorata per tutta la durata del viaggio fino a Bologna.

La 40enne è stata poi portata al Policlinico di Modena, dove si trova attualmente ricoverata.

