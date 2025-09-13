Tragedia sfiorata a Dorgali, auto prende fuoco sulla Sp 26: illesi i due occupanti

Un’auto che stava viaggiando sulla strada provinciale 26 tra Calagonone e Dorgali ha improvvisamente preso fuoco.
A bordo si trovava una coppia di turisti milanesi, che stavano raggiungendo il porto di Olbia per prendere la nave. Fortunatamente i due sono riusciti a scendere in tempo e non hanno riportato ferite.
L’incendio scoppiato all’interno dell’auto invece ha coinvolto parte della vegetazione circostante. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo e della messa in sicurezza del veicolo, che è andato completamente distrutto.
