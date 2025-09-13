Tragedia sfiorata a Dorgali, auto prende fuoco sulla Sp 26: illesi i due occupanti

Due turisti erano in viaggio verso Olbia per prendere il traghetto. Fortunatamente si sono accorti in tempo di quanto stava per succedere

Un’auto che stava viaggiando sulla strada provinciale 26 tra Calagonone e Dorgali ha improvvisamente preso fuoco.

A bordo si trovava una coppia di turisti milanesi, che stavano raggiungendo il porto di Olbia per prendere la nave. Fortunatamente i due sono riusciti a scendere in tempo e non hanno riportato ferite.

L’incendio scoppiato all’interno dell’auto invece ha coinvolto parte della vegetazione circostante. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo e della messa in sicurezza del veicolo, che è andato completamente distrutto.

