Norbello, ancora troppi avvelenamenti: “Taglia di 500 euro sull’autore”

Registrati nuovi casi di avvelenamento di cani e gatti e così Italambiente ha messo in campo l'iniziativa: "Noi siamo pronti a fare la nostra parte"

Continuano a verificarsi nuovi casi di avvelenamento di cani e gatti a Norbello e perciò l’Associazione italiana difesa animali e ambiente ha deciso di mettere una taglia di 500 euro sull’autore o sugli autori del gesto.

L’associazione si accoda a quanto aveva sostenuto il sindaco: “Avvelenare cani e gatti è un reato punibile con la reclusione ed è ottima la decisione di cercare i colpevoli anche attraverso l’uso di telecamere. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ed offriamo una taglia di 500 euro che saranno pagati a chi con la sua denuncia formale alle forze dell’ordine permetterà l’individuazione, l’incriminazione e la condanna definitiva degli autori di tali avvelenamenti”.

È stata la stessa amministrazione infatti a segnalare nuovi episodi di avvelenamenti e ha invitato tutti i residenti a prestare la massima attenzione ai propri animali, affinché non ingeriscano cibi contaminati.

