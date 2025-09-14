Sassari, due auto si scontrano: una finisce addosso a una panchina

Ferite le occupanti dei veicoli, soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale di Sassari

Momenti di paura nella notte a Sassari. Poco dopo l’una una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta all’incrocio tra Viale Dante e Via Torres a seguito di un incidente che ha coinvolto due automobili. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Uno dei due mezzi coinvolti, a seguito dell’impatto, è finito contro una panchina fortunatamente vuota. Le occupanti delle vetture sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti medici. Non sarebbero gravi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto e dell’area circostante, mentre gli agenti della Polizia locale di Sassari hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’impatto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it