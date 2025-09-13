Tragedia a Capo Pecora, trovato senza vita il turista scomparso

L’uomo era disperso dal 12 settembre. Il corpo individuato e recuperato dai Vigili del fuoco con l’elicottero Drago 148

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del turista che da venerdì 12 settembre non aveva fatto rientro nella struttura in cui alloggiava. Dopo ore di ricerche coordinate dalla Prefettura di Cagliari, il corpo dell’uomo è stato individuato nel pomeriggio in un costone roccioso a Capo Pecora, nel territorio di Arbus.

Le operazioni hanno visto impegnati i Vigili del fuoco di Cagliari, con squadre a terra e con l’elicottero Drago 148, che alle 17 ha localizzato la salma e ne ha curato il recupero. Alle attività hanno partecipato anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e il Soccorso Alpino, con un lavoro congiunto che ha permesso di circoscrivere rapidamente l’area delle ricerche.

L’uomo si sarebbe allontanato dalla struttura ricettiva il 12 settembre, facendo perdere le proprie tracce. La sua scomparsa aveva fatto scattare subito l’allarme e il successivo intervento delle forze di soccorso.

