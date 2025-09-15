A bordo dell'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto, i militari hanno trovato 1,15 grammi di marijuana e 0,19 grammi di cocaina

Villacidro, marijuana e cocaina in auto: segnalati due uomini per uso di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Villacidro, impegnati in un servizio di pattugliamento notturno per contrastare i reati, hanno fermato due uomini, un 48enne e un 39enne, entrambi residenti nel paese.

L’operazione, avvenuta nel centro abitato, ha portato alla segnalazione dei due alla Prefettura di Cagliari come assuntori di sostanze stupefacenti. A bordo dell’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto, i militari hanno trovato 1,15 grammi di marijuana in possesso del 48enne e 0,19 grammi di cocaina con l’altro occupante.

Le sostanze stupefacenti sono state immediatamente sequestrate e affidate in custodia in attesa di essere versate all’Agenzia delle Dogane di Cagliari, come previsto dalla normativa vigente.

