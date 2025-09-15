Shock a Cagliari, uomo trovato morto in un appartamento in piazza Medaglia

L'uomo è stato trovato a terra, l'appartamento era in disordine e c'erano tracce di sangue: avviate subito le indagini

Nella mattinata odierna, in un’abitazione in piazza Medaglia Miracolosa a Cagliari, è stato scoperto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un anziano. L’allarme è scattato per un’apertura porta, un intervento di routine per i vigili del fuoco e il 118.

Una volta entrati, gli operatori hanno fatto la macabra scoperta: l’uomo era a terra, l’appartamento era in disordine e c’erano tracce di sangue.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra Mobile per avviare le indagini e accertare le cause del decesso.

