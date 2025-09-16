Cagliari, Pisacane ufficialmente abilitato come allenatore Uefa Pro

Il riconoscimento giunge a coronamento di un percorso di studi e di un esame finale superato con successo

Un importante traguardo professionale è stato raggiunto da Fabio Pisacane, l’allenatore del Cagliari, che ha ottenuto l’abilitazione al corso di allenatore UEFA Pro. Si tratta del più alto titolo tecnico rilasciato dalla Federazione, necessario per poter guidare squadre in tutti i campionati europei di prima divisione.

Per l’allenatore rossoblù, che ha legato gran parte della sua carriera al club sardo, questo titolo rappresenta un passo fondamentale e una conferma delle sue competenze tecniche e tattiche.

