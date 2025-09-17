Allarme a Palau, ragazza scomparsa da 4 giorni: la sorella lancia l’appello

L'appello si è rapidamente diffuso ma, per ora, non sono arrivate notizie ufficiali che possano aiutare a ritrovare la donna

È di Palau l’allarme per la scomparsa di una giovane donna, Cinzia Pinna, originaria di Castelsardo, di cui non si hanno notizie da quattro giorni. La sorella, Carlotta, ha lanciato un appello su Facebook per chiedere aiuto alla comunità.

“Questa è mia sorella Cinzia, la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 è andata via da un locale a Palau,” ha scritto Carlotta Pinna, condividendo due foto della sorella e spiegando che il cellulare di Cinzia risulta spento.

L’appello si è diffuso rapidamente sui social, con oltre mille condivisioni, ma al momento non sono arrivate notizie ufficiali che possano aiutare a ritrovare la donna. La famiglia invita chiunque l’abbia vista a contattarla per fornire informazioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it