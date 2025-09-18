Province Città Metropolitana Monserrato, muore dopo un mese di agonia Luigi Atzeni

Monserrato, muore dopo un mese di agonia Luigi Atzeni

Il 72enne era ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari con ustioni sul 53% del corpo. Inutile la lunga lotta dei medici

Di
Redazione Cagliaripad
-

Non ce l’ha fatta Luigi Atzeni, 72 anni, rimasto gravemente ferito nel devastante incendio del 16 agosto a Monserrato. L’uomo era ricoverato da un mese nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvarlo. Ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Atzeni aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 53% del corpo mentre cercava disperatamente di difendere la terrazza della sua abitazione in via Casteldoria dalle fiamme. Trasportato d’urgenza a Sassari e ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni erano apparse subito critiche.

Straziante il messaggio di cordoglio sui social dei figli Roberta e Riccardo. “Nostro padre se ne va lasciandoci il vuoto del suo amore silenzioso, ma incondizionato, della sua presenza discreta e costante, della sua bontà d’animo così rara. Viveva per noi e per i suoi nipotini Alice e Andrea: la sua ragione di vita era racchiusa nella famiglia, che amava sopra ogni cosa”.

“Ci resta la gratitudine per ciò che ci ha insegnato con l’esempio: la dignità nel lavoro, il coraggio nelle difficoltà, e quell’amore autentico che non aveva bisogno di essere detto per essere riconosciuto. Questo è il padre che porteremo sempre nel cuore”.

“Ci teniamo a ringraziare chi ci ha sostenuto con la presenza e la raccolta fondi, stiamo utilizzando le risorse per ripristinare casa e ci aiuterà anche per le spese di trasporto della salma e funebri”.

