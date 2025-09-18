Monserrato, muore dopo un mese di agonia Luigi Atzeni

Non ce l’ha fatta Luigi Atzeni, 72 anni, rimasto gravemente ferito nel devastante incendio del 16 agosto a Monserrato. L’uomo era ricoverato da un mese nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvarlo. Ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Atzeni aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 53% del corpo mentre cercava disperatamente di difendere la terrazza della sua abitazione in via Casteldoria dalle fiamme. Trasportato d’urgenza a Sassari e ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni erano apparse subito critiche.

Straziante il messaggio di cordoglio sui social dei figli Roberta e Riccardo. “Nostro padre se ne va lasciandoci il vuoto del suo amore silenzioso, ma incondizionato, della sua presenza discreta e costante, della sua bontà d’animo così rara. Viveva per noi e per i suoi nipotini Alice e Andrea: la sua ragione di vita era racchiusa nella famiglia, che amava sopra ogni cosa”.

“Ci resta la gratitudine per ciò che ci ha insegnato con l’esempio: la dignità nel lavoro, il coraggio nelle difficoltà, e quell’amore autentico che non aveva bisogno di essere detto per essere riconosciuto. Questo è il padre che porteremo sempre nel cuore”.

“Ci teniamo a ringraziare chi ci ha sostenuto con la presenza e la raccolta fondi, stiamo utilizzando le risorse per ripristinare casa e ci aiuterà anche per le spese di trasporto della salma e funebri”.

