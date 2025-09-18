Nelle Marche il ricordo di Michela Murgia, Ricci: “Vorrei intitolarle una piazza”

"Penso sia stata una delle scrittrici più importanti dei nostri tempi, una grande femminista, una grande combattente", aggiunge Ricci

Il dibattito su come rendere omaggio alla memoria di Michela Murgia si arricchisce di una nuova proposta, lanciata dal candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci.

L’ex sindaco ha espresso la chiara intenzione di dedicare uno spazio pubblico alla scrittrice scomparsa, vincolando l’impegno a un suo eventuale ritorno alla guida di un’amministrazione comunale. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista con il giornalista Klaus Davi per il talk show YouTube KlausCondicio.

Ricci ha motivato il suo tributo sottolineando il valore della figura intellettuale e civile di Murgia, definendola una delle personalità più rilevanti del panorama contemporaneo.

“Intitolerei una piazza a Michela Murgia qualora dovessi tornare sindaco. Penso sia stata una delle scrittrici più importanti dei nostri tempi, una grande femminista, una grande combattente sotto tutti i punti di vista, anche contro la malattia che ha avuto. Una persona che merita l’intitolazione di una piazza, di una via o comunque di un luogo pubblico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it