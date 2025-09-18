Orotelli, veterinario dichiara falsa morte di 139 bovini: denunciato

Un veterinario è stato denunciato dai Carabinieri di Orotelli per aver attestato il falso decesso di 139 bovini affetti da dermatite nodulare.
Un’operazione di controllo ha consentito ai militari di accertare la presenza in vita di diversi bovini che invece il veterinario aveva dichiarato essere deceduti e smaltiti.
Sia il professionista che l’allevatore hanno così dovuto fare i conti con una sanzione per aver infranto le norme relative all’emergenza sanitaria.
Per questo motivo, è stato chiesto anche il blocco dell’erogazione degli indennizzi per loro previsti per l’abbattimento dei capi positivi alla dermatite.
