Carbonia, furto in casa di un’anziana: due uomini rintracciati e denunciati

I due uomini, un 30enne e un 35enne, sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine mentre stazionavano davanti a un compro oro

La rapida azione e l’ottima conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri di Carbonia hanno consentito di risolvere il caso di un furto in abitazione avvenuto poco prima ai danni di un’anziana signora.

Mentre erano in servizio di pattuglia, i militari hanno notato un SUV fermo davanti a un compro oro. A bordo c’erano due uomini di 30 e 35 anni, entrambi disoccupati, residenti a Sant’Antioco e già noti alle forze dell’ordine. Insospettiti, i Carabinieri sono intervenuti prima che i due potessero vendere la merce.

Condotti in caserma, il trentenne è stato trovato in possesso di preziosi, tra cui un orologio e diversi monili d’oro, oltre a denaro contante che includeva una banconota trasformata in biglietto di auguri. Grazie al coordinamento delle pattuglie, la refurtiva è stata rapidamente collegata a un furto denunciato in mattinata da una 73enne di Sant’Antioco. La donna ha potuto recuperare non solo il valore economico dei beni, ma soprattutto i ricordi familiari ad essi legati.

Durante le perquisizioni, il 35enne è stato anche trovato in possesso di una pistola a impulsi elettrici perfettamente funzionante e detenuta illegalmente. Entrambi gli uomini sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it