Cagliari, il canto del gallo Belotti: “Molto felice per i primi due gol”

Il Cagliari si gode il suo nuovo attaccante, Andrea “gallo” Belotti, che nella giornata di ieri contro il Lecce è tornato ad alzare la cresta, cantando due volte e regalando la vittoria in rimonta ai rossoblù.
“Sono molto contento, credo che tutta la squadra abbia fatto una grandissima prestazione. Contano i tre punti, sapevamo quanto non fosse facile, stavamo girando bene anche quando eravamo sotto di un gol. Alla fine siamo riusciti a vincerla, è il coronamento di tutti i nostri sforzi, siamo molto contenti”, ha dichiarato Belotti a Dazn.
“Sono soddisfatto, mi sto inserendo bene e in fretta, sento la fiducia del Mister, dei compagni, dello staff, sono molto felice per questi due gol, ma posso e possiamo migliorare ancora tutti insieme. La classifica? Calma, pensiamo ad una gara alla volta, sappiamo qual è il nostro cammino e l’obiettivo finale, raggiungiamolo prima possibile ma senza voli pindarici”.
