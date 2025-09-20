Cagliari, il canto del gallo Belotti: “Molto felice per i primi due gol”

"Sono soddisfatto, mi sto inserendo bene e in fretta, sento la fiducia del Mister", ha aggiunto il gallo Belotti dopo la doppietta al Lecce

Il Cagliari si gode il suo nuovo attaccante, Andrea “gallo” Belotti, che nella giornata di ieri contro il Lecce è tornato ad alzare la cresta, cantando due volte e regalando la vittoria in rimonta ai rossoblù.

“Sono molto contento, credo che tutta la squadra abbia fatto una grandissima prestazione. Contano i tre punti, sapevamo quanto non fosse facile, stavamo girando bene anche quando eravamo sotto di un gol. Alla fine siamo riusciti a vincerla, è il coronamento di tutti i nostri sforzi, siamo molto contenti”, ha dichiarato Belotti a Dazn.

“Sono soddisfatto, mi sto inserendo bene e in fretta, sento la fiducia del Mister, dei compagni, dello staff, sono molto felice per questi due gol, ma posso e possiamo migliorare ancora tutti insieme. La classifica? Calma, pensiamo ad una gara alla volta, sappiamo qual è il nostro cammino e l’obiettivo finale, raggiungiamolo prima possibile ma senza voli pindarici”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it