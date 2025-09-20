Cagliari, minacce e botte all’ex convivente: applicato divieto di avvicinamento

La situazione è precipitata all'inizio del mese, quando la donna è stata nuovamente aggredita, rendendo necessario l'intervento d'urgenza dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace hanno eseguito questa mattina un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Cagliari, applicando la misura cautelare del divieto di avvicinamento a un uomo di 54 anni residente nel capoluogo.

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia presentata dalla sua ex convivente, che ha raccontato di essere stata vittima, negli ultimi anni, di una serie di comportamenti vessatori e violenti, tra cui minacce, ingiurie e percosse.

La situazione è precipitata all’inizio del mese, quando la donna è stata nuovamente aggredita, rendendo necessario l’intervento d’urgenza dei Carabinieri del Radiomobile presso l’abitazione. Gli elementi raccolti hanno permesso all’Autorità Giudiziaria di emettere immediatamente la misura cautelare odierna, volta a garantire la protezione della vittima mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità complessive dell’indagato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it