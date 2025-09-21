Cagliari, ancora tensione in Piazza del Carmine: 25enne aggredisce i Carabinieri

Il giovane, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Prosegue la stretta sulla zona a tutela rinforzata

Momenti di tensione ieri sera in pieno centro a Cagliari, nella zona di Piazza del Carmine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il giovane, un 25enne originario della Guinea, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe reagito con violenza alle operazioni di identificazione, colpendo i militari con spinte e calci e causando loro lievi lesioni. Solo grazie alla prontezza degli operatori è stato possibile immobilizzarlo e metterlo in sicurezza.

Al termine delle procedure, il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’Autorità giudiziaria.

L’intervento si colloca nel più ampio piano di controlli predisposti in città per la sicurezza dell’area di piazza del Carmine, individuata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica come “zona a tutela rinforzata”. La presenza costante delle pattuglie dell’Arma, decisa in accordo con la Prefettura e il Comune, mira a contrastare degrado e comportamenti pericolosi che nell’ultimo periodo si sono moltiplicati.

