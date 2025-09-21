Emergenza in mare al largo di Cagliari, passeggera di una nave colpita da ictus

Mattinata di alta tensione ieri per la Guardia Costiera di Cagliari, chiamata a intervenire su una nave da crociera battente bandiera Bermuda, in navigazione da Messina a Malaga. A bordo una passeggera di 72 anni è stata colpita da un ictus a circa 75 miglia a sud-est del capoluogo sardo, costringendo il comandante a richiedere assistenza immediata.

Il “Centro internazionale radio medico” ha raccomandato il trasbordo della donna con supporto sanitario. Ricevute le indicazioni, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha disposto che l’imbarcazione facesse rotta verso Cagliari, attivando nel frattempo la motovedetta Cp320, specializzata nei soccorsi in mare, con a bordo un’équipe medica del 118.

L’operazione si è rivelata delicata sin dall’inizio per le condizioni critiche della paziente. Raggiunta la nave, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare la donna e successivamente a trasferirla a bordo della motovedetta. Dopo circa un’ora e mezza di navigazione, la Cp320 è rientrata nel porto di Cagliari, dove la paziente, stabilizzata, è stata affidata alle cure dei sanitari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it