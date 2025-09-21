Doppio dramma in Gallura, due turisti morti in poche ore

Due tragedie a distanza di poche ore hanno sconvolto la Gallura nella giornata di sabato. A Porto Rotondo, un’anziana turista tedesca di 88 anni, residente a Firenze, è morta dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in piscina. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso: per lei non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo, un’altra vittima, sempre di nazionalità tedesca, è stata registrata sulla spiaggia della Cinta, a San Teodoro. Si tratta di un uomo di 67 anni che ha accusato un malore improvviso in acqua. I primi soccorsi sono arrivati da un bagnino e da alcuni medici presenti in spiaggia, ma nonostante l’intervento immediato dell’elicottero del 118, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Un sabato nero per la Gallura.

