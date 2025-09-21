Province Sassari Doppio dramma in Gallura, due turisti morti in poche ore

Doppio dramma in Gallura, due turisti morti in poche ore

Una donna di 88 anni stroncata da un malore a Porto Rotondo, mentre a San Teodoro un 67enne si accascia in spiaggia davanti ai bagnanti

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Leonardo Pisano - Facebook, Elisoccorso Sardegna

Due tragedie a distanza di poche ore hanno sconvolto la Gallura nella giornata di sabato. A Porto Rotondo, un’anziana turista tedesca di 88 anni, residente a Firenze, è morta dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in piscina. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso: per lei non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo, un’altra vittima, sempre di nazionalità tedesca, è stata registrata sulla spiaggia della Cinta, a San Teodoro. Si tratta di un uomo di 67 anni che ha accusato un malore improvviso in acqua. I primi soccorsi sono arrivati da un bagnino e da alcuni medici presenti in spiaggia, ma nonostante l’intervento immediato dell’elicottero del 118, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Un sabato nero per la Gallura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE