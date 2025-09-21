Cagliari, stretta su Piazza del Carmine: 3 allontanamenti e un arresto

Nuovo servizio straordinario dei Carabinieri di Cagliari nella zona a tutela rinforzata di Piazza del Carmine. Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando provinciale, affiancati dalle Stazioni di Sant’Avendrace e Pula, hanno identificato 37 persone e disposto l’allontanamento di 3 soggetti già noti alle forze dell’ordine per condotte moleste e potenzialmente pericolose.

Durante l’attività, uno dei tre – un 25enne originario della Guinea, senza fissa dimora e disoccupato – è stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione, svolta nell’ambito delle misure di prevenzione e controllo decise in Prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, conferma l’attenzione verso Piazza del Carmine, area centrale della città considerata particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana.

