Dramma a Nuoro, dopo 11 giorni muore la 13enne coinvolta in un incidente

La ragazza 13enne era stata la vittima più grave del tremendo schianto, che aveva coinvolto in totale dieci persone

Dopo una battaglia durata 11 giorni in un letto d’ospedale, la tredicenne Alessandra Cottu, originaria di Ollolai, è deceduta in seguito al gravissimo sinistro stradale avvenuto l’11 settembre 2025 sulla Statale 389, alle porte di Nuoro.

Il decesso è avvenuto stamattina, 22 settembre 2025, presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove sono in corso le sei ore previste per l’accertamento di morte cerebrale.

Alessandra era stata la vittima più grave del tremendo schianto, che aveva coinvolto in totale dieci persone, cinque delle quali erano state inizialmente trasportate in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Dopo essere stata sottoposta a una lunga serie di interventi chirurgici salva-vita durante la notte successiva all’incidente, le sue condizioni erano rimaste critiche fino al tragico epilogo di oggi.

