Villasor, furto d’auto e ricettazione: denunciato il presunto responsabile

I Carabinieri della Stazione di Villasor hanno deferito in stato di libertà un 43enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di furto e ricettazione.

L’attività investigativa è iniziata dopo il ritrovamento, nella sera precedente, di una Dacia Duster di colore grigio metallizzato. L’auto era stata rubata a Villasor e risultava di proprietà di un impiegato cagliaritano di 75 anni, la cui figlia aveva sporto denuncia il 14 settembre presso la Stazione Carabinieri di Assemini.

Grazie ai rapidi accertamenti, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica successiva al furto, raccogliendo prove consistenti a carico del 43enne, identificato come il presunto autore del reato. L’autovettura, rinvenuta in buone condizioni, è stata subito restituita al legittimo proprietario.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata degli sviluppi, mentre i Carabinieri di Villasor continuano le indagini per definire tutti gli aspetti della vicenda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it