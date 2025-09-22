Maxi piantagione di marijuana scovata a Oristano: sequestrate 4.000 piante

Una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri in località Tiria, nel comune di Oristano, ha portato alla scoperta e al sequestro di una maxi piantagione di marijuana.

L’operazione, denominata “Sirio”, è scattata venerdì scorso e ha visto l’impiego congiunto dei militari della Compagnia di Oristano e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”. Grazie a una serie di appostamenti e all’utilizzo di apparecchiature sofisticate, è stato possibile individuare la coltivazione.

Sono state sequestrate ben 4.032 piante di marijuana, alcune delle quali raggiungevano i 170 centimetri di altezza. La piantagione, estremamente ben curata, era dotata di un sofisticato impianto di irrigazione a goccia, alimentato da una cisterna da 1.000 litri con autoclave.

L’intervento ha portato all’arresto di quattro uomini, tutti residenti a Oristano e già noti alle forze dell’ordine: un 56enne, un 53enne, un 48enne e un 35enne. I quattro sono stati bloccati mentre erano intenti a lavorare all’interno della coltivazione.

Si tratta della terza maxi piantagione scoperta nell’Oristanese in appena venti giorni. Le piante sequestrate sono state inviate al RIS di Cagliari per le analisi, che hanno confermato un tasso di THC superiore ai limiti legali. I quattro arrestati si trovano ora agli arresti domiciliari.

