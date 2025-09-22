Province Sud Sardegna La dea bendata bacia Arbus: vincita da 22.000 euro al SuperEnalotto

Un fortunato giocatore di Arbus ha centrato un "5", aggiudicandosi l'esatta somma di 22.944,97 euro al SuperEnalotto

La fortuna bacia la Sardegna con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 20 settembre, un fortunato giocatore ha centrato un “5”, aggiudicandosi la somma di 22.944,97 euro.

La vincita è stata registrata ad Arbus presso la Tabaccheria Costantino Zanda, situata in via Repubblica, 58.

Nonostante la vincita sarda, il montepremi principale continua a salire. Il “6” manca dall’estrazione del 22 maggio 2025, quando furono vinti 35,4 milioni di euro a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 23 settembre, raggiunge quindi l’impressionante cifra di 54,8 milioni di euro.

