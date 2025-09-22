Lutto a Oristano, si è spento l’ex presidente della Provincia Ezio Collu

Il mondo politico oristanese è in lutto per la scomparsa di Ezio Collu, già presidente della Provincia di Oristano. Storico esponente del Partito Socialista, Collu aveva anche ricoperto per diversi anni la carica di sindaco del Comune di Arborea.

Si è spento presso l’ospedale San Martino di Oristano. Le esequie si terranno mercoledì prossimo, 24 settembre, alle 10:30, nella chiesa parrocchiale di Arborea.

Oltre al suo impegno in politica, Collu era molto conosciuto per la sua attività professionale, che lo aveva visto impegnato nella direzione dell’ex Cantina Sociale di Arborea. Sebbene si fosse ritirato dalla politica attiva da tempo, manteneva un forte legame con la sua comunità, non mancando mai agli eventi significativi. La notizia della morte di Collu, politico stimato e benvoluto, ha suscitato grande commozione in tutto l’Oristanese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it