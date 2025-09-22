Notizie Meteo Sardegna, riecco la pioggia: allerta gialla fino a domani sera

La Protezione civile ha emanato un bollettino di allerta di criticità ordinaria per diverse aree della Sardegna che sarà valido fino alle 21 di domani, 23 settembre

La nuova settimana si è aperta con la pioggia a fare da cornice in Sardegna. Gran parte dell’Isola infatti in queste ore è stata colpita da temporali sparsi.

Un fenomeno che era già stato preannunciato nei giorni scorsi e per il quale la Protezione civile ha diffuso un comunicato di allerta di criticità ordinaria, ovvero gialla.

A partire dalle 14 di oggi fino alle 21 di domani, 23 settembre, diverse aree restano a rischio idrogeologico per temporali. Si tratta di Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.

Occhio poi anche ai termometri, perché questa perturbazione dovrebbe portare con sé la fine dell’estate e un forte abbassamento delle temperature.

