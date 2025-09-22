Cagliari, spaccio di droga in piazza del Carmine: due uomini arrestati

La Polizia di Stato ha interrotto un’attività di spaccio organizzata nel centro di Cagliari, arrestando due uomini, un gambiano e un algerino, sorpresi tra via Sassari e via Malta. I due sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nonostante l’area fosse stata identificata come “zona rossa” dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per contrastare il degrado urbano, i due continuavano la loro attività illecita. Il loro sistema, ritenuto strutturato, prevedeva scambi rapidi, l’uso di vedette e il nascondiglio della droga in punti diversi del quartiere, come fioriere e cassette elettriche, per eludere i controlli. Inoltre, bilancino e denaro venivano gestiti da soggetti terzi per confondere le acque.

L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile al termine di un’attività di osservazione. I due uomini, già noti alla Polizia (il gambiano per spaccio e l’algerino per rapina, arrestati recentemente in Piazza del Carmine), sono stati fermati in flagranza nella tarda serata di sabato, dopo aver effettuato diverse cessioni di stupefacente.

Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare dosi di hashish, denaro contante e due bilancini di precisione nascosti in luoghi separati. Il blitz ha smantellato la piazza di spaccio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it