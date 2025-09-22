Incidente mortale a Sassari: addio a Carlo Sini dopo 5 giorni di agonia

L'uomo aveva 65 anni e da 5 giorni era ricoverato nel reparto di Rianimazione in seguito ad un incidente stradale

Una nuova tragedia ha sconvolto la Sardegna: questo pomeriggio è venuto a mancare Carlo Sini, elettrotecnico 65enne di Sassari che lo scorso 17 settembre era rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Secondo quanto riferito, la sua moto aveva cambiato improvvisamente corsia mentre attraversava la Camionale e una Polo che stava sopraggiungendo l’avrebbe travolto.

Sini era finito sull’asfalto ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Dopo cinque giorni di agonia però l’uomo è deceduto. Intanto è stata disposta l’autopsia sul suo corpo.

