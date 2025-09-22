Prima pagina Processo Ciro Grillo, tutti gli imputati condannati per violenza sessuale

Questo l'esito della sentenza di primo grado. Condanna di 8 anni per Grillo, Lauria e Capitta, mentre Corsiglia è stato condannato a 6 anni e 6 mesi

Redazione Cagliaripad
-

È arrivata una condanna in primo grado per Ciro Grillo e i suoi amici che erano imputati nel processo per violenza sessuale ai danni di una studentessa italo-norvegese avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo.

In particolare, Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta sono stati condannati a 8 anni, anche per il coinvolgimento nella violenza sessuale dell’amica della ragazza. Corsiglia invece è stato condannato a sei anni e sei mesi.

La sentenza è arrivata dopo circa tre ore di Camera di Consiglio. All’uscita del tribunale, l’avvocata Giulia Bongiorno, difensore della vittima, ha parlato ai media presenti sul posto: “La mia assistita è scoppiata in lacrime dopo un percorso in cui è stata crocifissa. Credo che sia veramente una sentenza importante perché significa che quando ci sono delle violenze vince chi ha il coraggio di denunciare. Oggi è scoppiata in lacrime non di esaltazione o gioia ma di chi crede di avere fatto la scelta più difficile che poi ha portato ad un risultato che è quello che si credeva. Credo che questa sentenza abbia un forte valore per tutte le donne”.

