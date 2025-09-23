Mediterraneo, dispersa barca diretta in Sardegna dall’Algeria: a bordo 11 persone

A dare l'allarme è stata l'associazione Alarmphone che invita le autorità ad intervenire per cercare e prestare soccorso alle persone

Una barca che stava trasportando 11 persone dall’Algeria alla Sardegna è stata dichiarata dispersa. A riportare la notizia è Alarmphone, un’organizzazione indipendente che si occupa di rilanciare Sos per la presenza di migranti in pericolo nel Mar Mediterraneo.

Secondo quanto riferito, la barca sarebbe partita da Jijel la mattina del 18 settembre per approdare poi in Sardegna. Tuttavia, l’organizzazione ha perso ogni contatto con la barca.

Per questo motivo, ha allertato le autorità chiedendo un loro intervento per trovare e prestare soccorso alle persone coinvolte.

🆘 A boat with 11 people left from #Jijel, #Algeria, in the morning of September 18, heading towards #Sardegna. We have no contact to the boat. Authorities are alerted and we urge them to do what they can to find and rescue the people! — @alarmphone (@alarm_phone) September 22, 2025

