Coppa Italia, Cagliari-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla

Il Cagliari ha poco tempo per riposare, visto che questa settimana è chiamato all’impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Frosinone. Questo pomeriggio alle 17, i rossoblù affronterranno i ciociari nella gara valida per il secondo turno.

Una partita in cui il tecnico Pisacane ha già reso noto che sfrutterà qualche rotazione, per dare spazio a chi finora ne ha avuto poco e per far rifiatare qualche titolare.

Ieri ai microfoni del club ha svelato anche qualche tassello della sua formazione: sicuramente giocheranno sia Ze Pedro che Kiliçsoy. Ecco dunque come potrebbero scendere in campo le due squadre:

Cagliari (3-4-1-2): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Pintus; Di Pardo, Mazzitelli, Deiola, Idrissi; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy

Frosinone (4-3-3): Pisseri; Oyono, J. Gelli, Cittadini, Bracaglia; Ndow, Calò, Grosso; Raychev, Cichero, Kvernadze.

La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset, precisamente sul Canale 20 in televisione e su Sportmediaset.it in streaming.

