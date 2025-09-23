Ilaria Salis, no alla revoca dell’immunità | Salvini: “Chi sbaglia, non paga”

La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha votato contro la richiesta dell’Ungheria di revocare l’immunità parlamentare all’eurodeputata Ilaria Salis, di origini sarde. La decisione finale spetta ora all’assemblea plenaria, che si riunirà all’inizio di ottobre per il verdetto definitivo.

I voti del Partito Popolare Europeo sono stati decisivi per il risultato. La notizia ha scatenato la reazione del vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato il voto sui social media.

Salvini ha espresso la sua disapprovazione con un messaggio lapidario: “Chi sbaglia non paga”. Nel suo post, ha incluso una foto di Ilaria Salis accompagnata dalla dura accusa: “Vergogna, Vergogna. Poltrona salva, dignità persa”.

