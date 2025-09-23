Sant’Antioco, nuovo sbarco di migranti: 14 persone giunte in Sardegna

Durante la notte, un nuovo sbarco di migranti è avvenuto lungo le coste meridionali della Sardegna, con l’arrivo di 14 persone a Sant’Antioco.
Verso alle 22:00, un piccolo natante è stato avvistato dalla Guardia Costiera al largo dell’isola. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 14 uomini, la maggior parte dei quali appena maggiorenni, che hanno toccato terra a Sant’Antioco circa mezz’ora dopo.
Tutti i migranti sono stati presi in carico dalle autorità e trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it