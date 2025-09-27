Paura nella notte a Olbia: vasto incendio minaccia l’aeroporto

Questa notte un incendio ha minacciato l’aeroporto di Olbia generando momenti di grande panico alle porte della città.
Secondo quanto riferito, le fiamme si sono sviluppate poco dopo la mezzanotte e sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere l’incendio.
Grazie al loro pronto intervento, infatti, le fiamme non hanno raggiunto né l’aeroporto né la strada statale 125.
Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e per la messa in sicurezza dell’area. Da quanto emerso non ci sarebbero stati né feriti né danni ingenti alle strutture.
